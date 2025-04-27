Филологи хотят узаконить глагол «звОнить», который коробит многих грамотных людей

Одной из самых распространенных речевых ошибок, выдающих малограмотного человека, считается неправильное ударение в слове «звонит».

По степени «раздражительности» конкурировать с ним может, пожалуй, лишь «ихний» или сложный выбор между «ложить» и «класть».

Однако филологи неожиданно стали спокойно относиться к неправильному произношению. Мало того - в Институте русского языка РАН считают, что ударение в слове «звонит» в будущем будет падать именно на первый слог. Именно к этому осознанно и движется русский язык.

«Как специалист, я знаю, что будущее - за вариантом „звОнит“, так как в последние сто лет все глаголы на „ить“ начали движение от ударения, которое было у них на окончании, к ударению на основу слова», - отметила главный научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, доктор филологических наук Мария Каленчук.

Эксперт добавила, что в словах „варит“, „солит“, „дружит“ и тысяч аналогичных ударение меняется по определенной модели. Просто изменение в слове „звонит“ началось позже, нежели, чем в остальных. А если оно началось, скорее всего, и закончится.