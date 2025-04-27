Филологи хотят узаконить глагол «звОнить», который коробит многих грамотных людей

17:19 2025-04-27
Филологи хотят узаконить глагол «звОнить», который коробит многих грамотных людей

Ученые не сомневаются, что будущее будет за вариантом, пока еще считающимся неправильным.

Одной из самых распространенных речевых ошибок, выдающих малограмотного человека, считается неправильное ударение в слове «звонит».

По степени «раздражительности» конкурировать с ним может, пожалуй, лишь «ихний» или сложный выбор между «ложить» и «класть».

Однако филологи неожиданно стали спокойно относиться к неправильному произношению. Мало того - в Институте русского языка РАН считают, что ударение в слове «звонит» в будущем будет падать именно на первый слог. Именно к этому осознанно и движется русский язык.

«Как специалист, я знаю, что будущее - за вариантом „звОнит“, так как в последние сто лет все глаголы на „ить“ начали движение от ударения, которое было у них на окончании, к ударению на основу слова», - отметила главный научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, доктор филологических наук Мария Каленчук.

Эксперт добавила, что в словах „варит“, „солит“, „дружит“ и тысяч аналогичных ударение меняется по определенной модели. Просто изменение в слове „звонит“ началось позже, нежели, чем в остальных. А если оно началось, скорее всего, и закончится. 

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