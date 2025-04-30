Почему автопроизводители не выпускают машин из нержавейки

Если быть точным, то попытки изготавливать кузова авто из нержавеющей стали на самом деле предпринимались.

Первой в 1936 году такую попытку предприняла компанией Ford. Она создала 6 экспериментальных образцов автомобилей, четыре из них дожили до наших дней.

Из такого же материала сделана более массовая модель DeLorean DMC-12. За годы ее выпуска (1981-1983) с конвейера сошло около 9 тысяч экземпляров. Свыше 8 тысяч экземпляров сохранились до сегодняшнего дня.

Почему же такая практика не получила развития? По мнению экспертов, одна из причин отказа от нержавеющей стали - высокая стоимость готовой продукции. Если использовать для изготовления авто такой материал, стоимость готовой машины почти удваивается.

Еще один минус в том, что нержавейка плохо поддаётся штамповке - это связано с низким пределом её текучести. То есть, при глубокой вытяжке листы нержавейки просто рвутся.

И это не все: нержавейка плохо режется и сверлится, а также имеет ограниченную свариваемость.

Также нержавеющая сталь более энергоёмка, чем используемые для сварки обычных сортов стали методики. Это связано с повышенным электрическим сопротивлением материала.

Всё это усложняет производство и увеличивает себестоимость автомобиля.

Впрочем, технологии не стоят на месте. И маркетинговая политика, хотя и изредка, меняется согласно требованиям рынка.

Так что не исключено, что когда-нибудь производство авто из нержавеющей стали станет более массовым. К примеру, Илон Маск планирует выпустить внедорожник Tesla Cyber Truck с кузовом из нержавейки.