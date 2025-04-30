Почему автопроизводители не выпускают машин из нержавейки

08:18 2025-04-30
Почему автопроизводители не выпускают машин из нержавейки

Такой материал дороже обычной стали и к тому же создает дополнительные трудности при обработке.

Если быть точным, то попытки изготавливать кузова авто из нержавеющей стали на самом деле предпринимались.

Первой в 1936 году такую попытку предприняла компанией Ford. Она создала 6 экспериментальных образцов автомобилей, четыре из них дожили до наших дней.

Из такого же материала сделана более массовая модель DeLorean DMC-12. За годы ее выпуска (1981-1983) с конвейера сошло около 9 тысяч экземпляров. Свыше 8 тысяч экземпляров сохранились до сегодняшнего дня.

Почему же такая практика не получила развития? По мнению экспертов, одна из причин отказа от нержавеющей стали - высокая стоимость готовой продукции. Если использовать для изготовления авто такой материал, стоимость готовой машины почти удваивается.

Еще один минус в том, что нержавейка плохо поддаётся штамповке - это связано с низким пределом её текучести. То есть, при глубокой вытяжке листы нержавейки просто рвутся.

И это не все: нержавейка плохо режется и сверлится, а также имеет ограниченную свариваемость.

Также нержавеющая сталь более энергоёмка, чем используемые для сварки обычных сортов стали методики. Это связано с повышенным электрическим сопротивлением материала.

Всё это усложняет производство и увеличивает себестоимость автомобиля.

Впрочем, технологии не стоят на месте. И маркетинговая политика, хотя и изредка, меняется согласно требованиям рынка.

Так что не исключено, что когда-нибудь производство авто из нержавеющей стали станет более массовым. К примеру, Илон Маск планирует выпустить внедорожник Tesla Cyber Truck с кузовом из нержавейки. 

Инга Райтова
10:36

Инга Райтова

В Сибири растет количество странных глубоких дыр в земле
В Сибири растет количество странных глубоких дыр в земле Больше десятка лет подряд здесь стали появляться необычные курганы, которые лопаются и образуют обширные кратеры.
Инга Райтова
10:12

Инга Райтова

В Британии тюремная надзирательница закрутила роман сразу с двумя заключенными
В Британии тюремная надзирательница закрутила роман сразу с двумя заключенными Надзирательнице, кроме того, предъявлено обвинение в сговоре с третьими лицами с целью доставки в тюрьму запрещенных веществ.
Инга Райтова
09:59

Инга Райтова

Эксперты рассказали о правилах удаления клеща
Эксперты рассказали о правилах удаления клеща Лучше отказаться от попытки самостоятельно снять это насекомое, потому что такие действия оставляют риск воспаления.
Инга Райтова
09:23

Инга Райтова

Латвия закрыла въезд в страну для певицы Орбакайте
Латвия закрыла въезд в страну для певицы Орбакайте У исполнительницы и музыканта из Сербии Бреговича, также названного персоной нон грата, были запланированы концерты в Латвии, уже началась продажа билетов.