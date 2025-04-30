Ученые создали перерабатываемый пластик из отходов нефтеочистки

Способ повысить экологичность пластика нашли исследователи Университета Байройта в Германии. Они использовали серу, которая является побочным продуктом переработки нефти.

Разработанная ими технология дает возможность внедрять в особые "динамичные серные связи" полиэфиры - это вид пластика, из которого делают бутылки, упаковку, рюкзаки, одежду.

Полиэфиры считаются более устойчивыми в сравнении с другими видами пластика, так как они легче поддаются переработке. Правда, у них есть недостаток: материал при повторной переработке теряет в качестве, что ограничивает количество возможных циклов переработки.

Решить данную проблему помогают химические соединения, которые можно разрушить и снова сформировать. Такие материалы легче чинить, переплавлять и использовать повторно, без разрушения их основы.

Ученые научились добавлять такие связи в полиэфиры, используя серу и такие специальные химические соединения, как эпоксиды. Некоторые уже применяются в промышленности, а другие получены из природного сырья.

Метод оказался не просто эффективным, но и экономичным. Реакция проходит при небольших температурах с применением простого катализатора - литиевого алкоксида. Это снижает затраты и энергопотребление.

Новый пластик можно модифицировать - скажем, превратить в многоразовый клей, который при нагреве плавится и разрушается под действием кислоты.