Эксперты рассказали о правилах удаления клеща

Сезон клещей в этом году из-за теплой зимы открылся очень рано. Российский терапевт Ольга Чистик рассказала, как себя вести себя при укусе этого насекомого.

"В ранке может при этом остаться хоботок, который спровоцирует нагноение или абсцесс. При использовании таких народных средств, как керосин или спирт клещ может отрыгнуть секрет в ранку, и это вызовет аналогичную реакцию. Надавливание на тело насекомого также может вызвать выброс в ранку содержимого его кишечника, что приведет к попаданию вирусов и бактерий прямо в кровь", - сказала эксперт.

Чистик рекомендовала оперативно обратиться к врачу за помощью. А если такой возможности нет, воспользоваться для извлечения насекомого стерильным пинцетом.

"Захватите его как можно ближе к коже. Извлекайте медленно, без резких движений, при этом будто выкручивая из кожи. Ни в коем случае не давите клеща, не используйте подсолнечное масло, керосин или иные жидкости. Место укуса обработайте антисептиком. Но после этого все равно постарайтесь попасть к врачу на осмотр и сдать сохраненного клеща на анализ», - отметила специалист.

Она также напомнила, что клещ - переносчик болезни Лайма. Это бактериальное заболевание, которое проявляется мигрирующей эритемой (красным пятном), головными болями, лихорадкой, поражением суставов, нервной системы и сердца.

Болезнь требует своевременного лечения антибиотиками, в обратном случае может привести к инвалидности.

Клещи переносят также моноцитарный эрлихиоз. Он проявляется в виде лихорадки, слабости, мышечных и суставных болей, поражения внутренних органов (редко). Кроме того, может встречаться и сыпной клещевой или возвратный клещевой тиф. Это - бактериальные инфекции с лихорадкой и сыпью, передаваемые клещами.

«Нельзя не включить в этот список и энцефалит. Заболевание вызывает воспаление головного и спинного мозга и может привести к параличам, эпилепсии, нарушениям кровообращения, утрате когнитивных функций и иным неврологическим расстройствам», - добавила врач.