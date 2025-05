В Москве скоро появятся ультравысокие небоскребы

Проект строительства современных небоскребов утвердили власти Москвы. Они разместятся вдоль Ленинского проспекта, где ранее был рабочий поселок Станкостроительного завода.

Строительство 75-этажной башни уже началось. К ней добавят еще четыре здания - высотой от 50 до 90 этажей. Общая площадь объектов составит около 400 тысяч квадратных метров.

По словам эксперта и активного члена комиссии по цифровым финансовым активам ТПП РФ и РСПП РФ Александра Вайса, данный проект станет одним из архитектурных чудес Москвы.

«Это - уникальное сочетание ар-деко и монументального классицизма, а также Innovation с традициями, которые вплетены в дух московских сталинских высоток. Его можно назвать шедевром. Первая очередь строительства возьмет высоту в 275 метров и его необычный силуэт, напоминающий космическую ракету, изменит архитектурный ландшафт центра российской столицы», — добавил эксперт.

Будущий комплекс The Five Towers за пределами ММДЦ «Москва-Сити» будет самым высоким зданием в Москве. Если в «Москва-Сити» высота центральной башни составляет 274 метра, то в The Five Towers она превысит 300 метров.

В строящемся 75-этажном жилом комплексе будет 596 роскошных квартир площадью от 38 до 162 квадратов (одно- и четырехкомнатные). Цена квадратного метра там будет варьироваться от 526 до 726 тысяч российских рублей.