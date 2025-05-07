Новый ледниковый период начнется на Земле через сорок лет

Ученые из России и Финляндии на основе материальных останков прошлых климатических катаклизмов установили, что на нашей планете периодически происходили существенные похолодания.

По словам ведущего научного сотрудника Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Елены Касаткиной, она и ее команда для установления данного факта использовала сверхдлинную хронологию колец деревьев. Для точности и надежности анализа эксперты применили также искусственный интеллект.

Согласно прогнозам, скорее всего, что очередное сильное похолодание начнется в промежутке между 2063-м и 2073-м годами.

Достоверность данного явления подтверждена на уровне 95 процентов - это указывает на большую вероятность его существования.

В данный период следует ожидать экстремальных климатических условий: или малый Ледниковый период, или еще более масштабное похолодание.

Вариант малого Ледникового периода предполагает серьезное снижение температуры и тяжелые погодные явления, в результате которых возможны голод и социальные потрясения.

Исторический опыт говорит о том, что такие периоды продолжались десятилетиями. Скажем, с 1645-го по 1715-й годы, когда в северной части Евро-атлантического региона был холодный климат, это сказалось на урожаях и уровне жизни населения.

Такие реки, как Темза, Сена или Дунай покрывались льдом на полгода и более. Более того - замерзали даже моря и проливы, в том числе Босфор и Адриатика.