В Корее за волосы втянули на 20-й этаж девушку, которая хотела прыгнуть вниз

16:49 2025-05-08
В Корее за волосы втянули на 20-й этаж девушку, которая хотела прыгнуть вниз

Доподлинно неизвестно, кореянка хотела просто полюбоваться панорамой города либо покончить с собой.

Инцидент произошел на станции Каннамгу Южной Кореи.

Девушка забралась прямо на крышу 20-этажного здания, а потом перелезла через парапет и повисла на нем.

По сети разлетелось видео, где видно, как кореянка держится за парапет. Потом на крыше появляется мужчина, ему удается схватить девушку за волосы и руку.

Спустя некоторое время на помощь приходит еще один мужчина, который перехватывает руку девушки и оба пытаются втащить ее обратно на крышу здания.

Затем к ним присоединяется третий человек, и в итоге они благополучно затаскивают девушку на крышу.

Зачем девушка пыталась покончить с собой, какое ее состояние сейчас, не сообщается. 

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