В Корее за волосы втянули на 20-й этаж девушку, которая хотела прыгнуть вниз

Инцидент произошел на станции Каннамгу Южной Кореи.
Девушка забралась прямо на крышу 20-этажного здания, а потом перелезла через парапет и повисла на нем.
По сети разлетелось видео, где видно, как кореянка держится за парапет. Потом на крыше появляется мужчина, ему удается схватить девушку за волосы и руку.
Спустя некоторое время на помощь приходит еще один мужчина, который перехватывает руку девушки и оба пытаются втащить ее обратно на крышу здания.
Затем к ним присоединяется третий человек, и в итоге они благополучно затаскивают девушку на крышу.
Зачем девушка пыталась покончить с собой, какое ее состояние сейчас, не сообщается.