Элтон Джон попросил у премьера Великобритании защитить его от ИИ

Певцы Элтон Джон и Пол Маккартни, исполнительница Дуа Липа, писатель Кадзуо Исигуро, актер Иэн Маккаллен и другие британское звезды отправили послание премьер-министру страны Киру Стармеру об ограничении искусственного интеллекта.

В целом о защите от ИИ попросили свыше 400 музыкантов, писателей и художников, заявив, что отсутствие таковой защиты будет означать передачу их работ технологическим фирмам.

Деятель культуры при этом отметили, что под угрозой также находится «позиция Великобритании, как творческой державы».

Авторы письма хотят, чтобы премьер-министр страны поддержал поправку к законопроекту о данных, которая потребует прозрачности от разработчиков относительно обучения моделей ИИ на защищенном авторским правом контенте.

«Мы создаем культурное наследие, осмысляем и продвигаем национальные истории, являемся новаторами будущего. И ИИ нуждается в нас так, как в электричестве и компьютерных навыках», - отмечается в обращении.