Активисты в Британии подали на правительство в суд из-за лосося

Судебный процесс, в котором экоактивисты обвиняют правительство страны в введении потребителей в заблуждение стартовал в Великобритании. Речь идет о привычной для супермаркетов упаковки под надписью «шотландский лосось».

Как выясняется, за такой маркировкой может скрываться не то, что предполагает большинство покупателей.

Лосось из Шотландии - не выловленный в дикой природе, а почти всегда выращенный на фермах. Производители до 2023-го года обязаны были указывать это прямо на упаковке.

Однако позже требование отменили с формулировкой, что «и так все всё знают».

Но данные опросов говорят об обратном. Только 6 процентов опрошенных респондентов знали, что вся рыба с данной маркировкой - аквакультурная. А более 40 процентов уверены, что часть её выловлена в открытом море. Активисты теперь требуют вернуть честную маркировку.

Кроме спорной этикетки, на повестке еще и условия содержания рыбы. А они не внушают доверия: по данным СМИ, в 2023 году на лососевых фермах страны погибло более 17 миллионов рыб, а на отдельных производствах смертность доходила до 50 процентов.

Критики обвиняют английских фермеров в экологических нарушениях, антисанитарии, применении химикатов, а также - в масштабном загрязнении прибрежных вод.