Затонувшая суперяхта известного миллиардера убила 39-летнего дайвера

17:06 2025-05-11
Затонувшая суперяхта известного миллиардера убила 39-летнего дайвера

Водолаз погиб в ходе операции по подъему судна технологического магната Майка Линча.

Дайвер погиб на Сицилии в ходе подготовительных операций по подъему затонувшей суперяхты Bayesian, которая принадлежала погибшему покойному технологическому магнату Майку Линчу.

39-летний голландский дайвер скончался, когда готовился срубить грот-мачту судна.

Мужчина работал в морской компании Hebo, баржа которой прибыла в рыбацкий порт Портичелло недалеко от Палермо, где морские спасатели вели подготовительные работы перед подъемом 56-метровой суперяхты.

По данным полиции, точная причина смерти погибшего пока неизвестна. Предварительный осмотр тела видимых повреждений или ожогов не выявил.

Следователи предполагают, что у дайвера во время погружения могли возникнуть проблемы со здоровьем.

Еще одна версия заключается в том, что после того, как водолазы при помощи паяльной лампы перерезали гик судна, в мужчину попали обломки. 

19 августа 2024-го года роскошное судно стояло на якоре близ берега недалеко от Портичелло, когда перед рассветом на него обрушился сильный шторм. В числе семи бывших на яхте жертв оказались в том числе Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна.

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