Принц Гарри в Лондоне трижды зашел не в ту дверь, кого он искал

18:47 2025-05-11
Принц Гарри в Лондоне трижды зашел не в ту дверь, кого он искал

В неловкую ситуацию он попал во время своего визита в британскую столицу, и эти кадры попали на видео.

Герцог Сассекский в поисках друга минимум три раза позвонил не в те двери, и попал в объектив дверного звонка с видеозаписью.

На видеокадрах в районе Фулхэм британской столицы видно, как Гарри звонит в дверь и параллельно говорит по мобильному телефону, явно пытаясь уточнить адрес.

По словам одного из очевидцев, герцог сначала попытался попасть в дома, которые расположены в разных концах улицы, и его поведение некоторым показалось подозрительным.

Принц прибыл в Британию для участия в судебном процессе. Апелляционный суд страны отказал ему в удовлетворении жалобы на снижение уровня охраны во время визитов в страну. Гарри утверждал, что без вооруженных полицейских чувствует себя небезопасно.

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