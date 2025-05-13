В Португалии из Lego создали гигантский город, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса

11:16 2025-05-13
В Португалии из Lego создали гигантский город, который занесли в Книгу рекордов Гиннесса

Для строительства игрушечного мегаполиса использовали 230 тысяч деталей, в нем есть аэропорт, пляж и даже парк динозавров.

Самую большую в мире диораму из деталей Lego создала португальская компания Dinossauros da Lourinhã. 

Площадь миниатюрного мира - 70,614 квадратных метра. На площадке такого размера можно было бы припарковать четыре машины.

В этом огромнейшем городе из Lego имеется свой пригород, дороги, пляжем, строительные краны, подвесным мостом.

А еще - башня с часами в стиле Биг-Бена, круизные лайнеры, школьные автобусы, мусоровозы. Даже озера, где обитает существо, похожее на Лох-Несское чудовище.

На ярмарке развлечений чудо-города есть колесо обозрения, карусель.

Из 239 444 деталей команда также собрала 366 транспортных средства, 2 328 цветов, 176 деревьев и многое другое.

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