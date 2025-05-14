Смертоносный грибок Aspergillus может уничтожить миллионы людей

Благоприятные условия для распространения аспергиллеза создает рост средней температуры на планете. Это заболевание вызывает опасный грибок Aspergillus.

По прогнозам британских ученых, в ближайшие годы он может закрепиться в Северной Европе и северных регионах Азии и Америки.

Особая опасность кроется в разновидности Aspergillus fumigatus, которая развивается при температуре человеческого тела. Заболевание при этом может протекать бессимптомно: без кашля, одышки либо других заметных признаков.

Патоген, попадая в организм через дыхательные пути, поражает легкие, в тяжелых случаях формирует аспергиллому - так называемый «грибковый шар».

Aspergillus в 2021-м году стал причиной смерти ряда пациентов с ослабленными легкими после COVID-19. Хроническая форма аспергиллеза ведет к потере веса, постоянной усталости, кровохарканью.

По словам доктора медицинских наук Юлии Галлямовой, грибки такого рода очень живучи. Они способны размножаться в том числе в бескислородной среде, что делает их очень опасными для людей с ослабленным иммунитетом.