Смертоносный грибок Aspergillus может уничтожить миллионы людей

12:45 2025-05-14
Смертоносный грибок Aspergillus может уничтожить миллионы людей

Этот потенциально смертоносный патоген из-за глобального потепления способен расширить свой ареал обитания.

Благоприятные условия для распространения аспергиллеза создает рост средней температуры на планете. Это заболевание вызывает опасный грибок Aspergillus.

По прогнозам британских ученых, в ближайшие годы он может закрепиться в Северной Европе и северных регионах Азии и Америки.

Особая опасность кроется в разновидности Aspergillus fumigatus, которая развивается при температуре человеческого тела. Заболевание при этом может протекать бессимптомно: без кашля, одышки либо других заметных признаков.

Патоген, попадая в организм через дыхательные пути, поражает легкие, в тяжелых случаях формирует аспергиллому - так называемый «грибковый шар».

Aspergillus в 2021-м году стал причиной смерти ряда пациентов с ослабленными легкими после COVID-19. Хроническая форма аспергиллеза ведет к потере веса, постоянной усталости, кровохарканью.

По словам доктора медицинских наук Юлии Галлямовой, грибки такого рода очень живучи. Они способны размножаться в том числе в бескислородной среде, что делает их очень опасными для людей с ослабленным иммунитетом.

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