Скрытый диабет угрожает миллионам людей

Болезнь, согласно данным организации, поразила в мире 589 миллионов человек.

Специалисты Международной диабетической федерации отметили, что 252 миллиона человек даже не знают о своем диагнозе.

При этом, по статистике, три из четырех пациентов проживают в государствах с низким или средним уровнем дохода.

В Федерации также уточнили, что диабет ежегодно становится причиной смерти 3,4 миллиона человек.

Ранее врач Людмила Романова предупредила, что около 30 процентов преддиабетиков в течение пяти лет становятся диабетиками. Специалист посоветовала придерживаться правильного питания, ограничить количество сахара и насыщенных жиров.