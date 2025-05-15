Скрытый диабет угрожает миллионам людей

09:42 2025-05-15

По данным Международной диабетической федерации, каждый девятый больной диабетом даже не знает, что ему необходимо лечиться.

Болезнь, согласно данным организации, поразила в мире 589 миллионов человек.

Специалисты Международной диабетической федерации отметили, что 252 миллиона человек даже не знают о своем диагнозе.

При этом, по статистике, три из четырех пациентов проживают в государствах с низким или средним уровнем дохода.

В Федерации также уточнили, что диабет ежегодно становится причиной смерти 3,4 миллиона человек.

Ранее врач Людмила Романова предупредила, что около 30 процентов преддиабетиков в течение пяти лет становятся диабетиками. Специалист посоветовала придерживаться правильного питания, ограничить количество сахара и насыщенных жиров.

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