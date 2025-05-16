Moet Hennessy, производящее шампанское Dom Perignon и коньяк Hennessy, столкнулось с проблемой спада продаж по всему миру

Среди таких решений газета называет повышение цен на продукцию для сохранения прибыльности, серию неудачных сделок и переход к прямым продажам потребителям, который обернулся убытками.

Во время пандемии COVID продажи Moet Hennessy резко выросли, но постепенно рост стал сходить на нет.

Руководство компании не отреагировало оперативно на начавшийся спад, сказал газете источник, близкий к компании.

«Дошло до того, что казалось, что Moet Hennessy не может ошибаться. И это их подвело», — описал ситуацию собеседник.

В январе LVMH отчиталась о том, что операционная прибыль алкогольного сегмента за 2024 год сократилась на 36%.

А в начале мая Reuters сообщил, что компания собирается перестроить Moet Hennessy и сократить численность персонала на 13%.