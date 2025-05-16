Миронов предложил поднять налоги на роскошь и сверхприбыль физлиц

Также он предлагает поднять налог на дивиденды до 35%, как для крупных выигрышей, и ввести налог на роскошь и на состояние.

«Это настоящие налоги, которых ждет от нас общество», — отметил Миронов.

По его словам, такие меры позволят сделать налоговую систему более справедливой и обеспечат дополнительные поступления в бюджет.

Миронов напомнил, что с начала 2025 года в стране действует прогрессивная шкала НДФЛ, но она распространяется только на доходы до ₽50 млн в год, а для более высоких сумм сохраняется плоская ставка.