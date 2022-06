Покупатели Shein обвинили магазин в использовании рабского труда при изготовлении вещей

Клиенты китайского интернет-магазина Shein заподозрили их в применении рабского труда при производстве вещей.

Популярный в последнее время интернет-магазин одежды и обуви Shien начал присылать своим покупателям по всему миру товары с посланиями на английском языке о помощи на бирке одежды.

"Need your help"- надпись, которая встречается чаще всего клиентам китайского магазина. Удивленные такой находкой на новом товаре клиенты сразу же заподозрили их в использовании незаконного детского труда.

Следует отметить, что официальные представители китайского интернет-магазина Shien до сих пор никак не прокомментировали обвинения по поводу «секретных посланий» в их адрес.