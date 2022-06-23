Способы борьбы с монолиозом на плодовых деревьях

Монолиоз чрезвычайно опасен для плодовых деревьев. Расскажем, как эффективно бороться с болезнью.

Причина болезни - активная деятельность грибка Monolia cinera Bonord.

Молиоз поражает ветви завязи, цветки и плоды деревьев.

Болезнь широко распространена в южных регионах, но встречается и в районах с умеренным климатом. 

Формы болезни:

Монолиальный ожог

Проявляется в виде внезапного потемнения и засыхания цветков. Далее сохнут листья и молодые побеги;

Серая плодовитая гниль

На плодах появляются небольшие пятна, которые быстро разрастаются. Образуются пепельные подушечки - спроношения грибка.

Способы борьбы:

Поражённые участки  и  плоды удаляются и уничтожаются;

Дерево опрыскивается 1% ДНОК или 2% нитрафеном.

Не нужно ждать появления болезни. В целях профилактики, перед и после цветения, дерево следует обработать бордоской жидкостью, 4% суспензией хлорокоси или 4% суспензией купрозана.

Опубликовано: Максим Алексеев

 
 

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