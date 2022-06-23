Способы борьбы с монолиозом на плодовых деревьях
Монолиоз чрезвычайно опасен для плодовых деревьев. Расскажем, как эффективно бороться с болезнью.
Причина болезни - активная деятельность грибка Monolia cinera Bonord.
Молиоз поражает ветви завязи, цветки и плоды деревьев.
Болезнь широко распространена в южных регионах, но встречается и в районах с умеренным климатом.
Формы болезни:
Монолиальный ожог
Проявляется в виде внезапного потемнения и засыхания цветков. Далее сохнут листья и молодые побеги;
Серая плодовитая гниль
На плодах появляются небольшие пятна, которые быстро разрастаются. Образуются пепельные подушечки - спроношения грибка.
Способы борьбы:
Поражённые участки и плоды удаляются и уничтожаются;
Дерево опрыскивается 1% ДНОК или 2% нитрафеном.
Не нужно ждать появления болезни. В целях профилактики, перед и после цветения, дерево следует обработать бордоской жидкостью, 4% суспензией хлорокоси или 4% суспензией купрозана.
Опубликовано: Максим Алексеев
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