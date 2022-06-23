Три кита, на которых держится хороший урожай клубники: на что обратить внимание

Подкормка, мульчирование, борьба с вредителями - все, что поможет собирать клубнику ведрами. Опытные садоводы расскажут, как делать правильно.

Грамотный уход перед цветением обеспечивает отменный урожай ягод. Как правило, цвести клубника начинает в мае - конкретные сроки зависят от климатической зоны и погодных условий.

Пробудившиеся растения требуют азотных удобрений для активного роста зелени. Подкормка вносится в конце апреля.

Далее, в преддверии фазы цветения и во время него, нужно соблюдать не менее важные рекомендации по уходу.

Подкормка

Калий обеспечивает полноценное цветение и формирование ягод, отвечает за их вкусовые качества. Подкармливать нужно только кусты на втором/третьем году жизни.

Клубника, которую впервые высадили осенью на плодородную удобренную почву, в дополнительном питании не нуждается.

Зола

Содержит фосфор, калий, кальций, микроэлементы, используется в виде настоя. На стакан золы взять стакан уксуса 9%, все размешать в 10 л воды.

На каждый куст берется 300-500 мл раствора. Уксус помогает усваиваться кальцию, который есть в золе. При нехватке этого элемента растение вырастет чахлым, будет часто болеть.

Из золы клубника получает и бор, который умножает число завязей.

Вредители

Главные враги клубники - земляничный долгоносик и земляничный клещ. Клещи питаются соком растения, оно быстро вянет, слабеет, цветоносы и ягоды усыхают.

Долгоносик портит бутоны, оставляет там яйца, из них появляются личинки. Урожай пропадает наполовину.

Помочь могут биопрепараты: "Фитоверм" (против клеща), "Битоксибациллин" (против долгоносика).

Личинки майского жука повреждают корни, приводя к увяданию растения. Поступить нужно так: аккуратно выкопать пораженный куст из земли, удалить всех личинок, посадить растение обратно и хорошо полить.

Если корневая система пострадала незначительно, клубника вернется к жизни и быстро восстановится.

С личинками майского жука справляется биосредство "Метаризин". Он сделан на основе почвенного гриба, приводит к минерализации вредителей в почве.

На чайную ложку взять 10 л воды. Раствором пролить все грядки клубники.

При сильных повреждениях клубнике нужны более жесткие меры против личинок майского жука - подойдет препарат "Валлар".

Мульчирование

Процедура делается при хорошо прогретой почве (не ниже +12 градусов). Иначе растения не будут хорошо расти и нормально развиваться, урожай созреет на 2 недели позже.

Оптимальный материал: ржаная солома, черный спанбонд. Плюсы спанбонда: пропускает воздух, воду, сдерживает рост сорной травы, хорошо прогревается. Клубника зацветет раньше на неделю, урожай созреет быстрее.

Минусы: спанбонд мешает рыхлить землю, она уплотняется, иногда под покрытием заводятся муравьи и слизни.