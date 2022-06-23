Японская кинокомпания Noma анонсировал начала разработки трех художественных фильмов о криптовалютах. Картины будут повествовать как о зарождении цифровых активов, так и развитии.

Рабочее название первого проекта — The Rhetoric Star («Звeздa opaтopcкoгo иcкуccтвa»). Примечательно, что в кинокомпании Noma заявили, что производство фильма уже началось, однако до этого не распространяли никакой информации даже о подготовке.

Генеральный директор Noma отметил, что кинокомпания создаст трилогию, которая поможет лучше разобраться в мире цифровых активов посредством творческого повествования. Он также отметил, что команда проекта работает в тесной связке с экспертами по биткойну.

По мнению создателей фильмов, первая картина The Rhetoric Star полностью «изменит взгляд зрителей на криптовалюты». Интересно и то, что все три фильма продюсируют генеральный директор японской блoкчeйн-кoмпaнии Gracone Maй Фудзимoтo и руководитель издательства CoinPost Pё Haкaцудзи.

Стоит отметить, что Япония последнее время активно смотрит в сторону криптовалют. Так, в феврале 2022 года игровая компания Animoca Brands, которая специализируется конкретно на блокчейн-играх, отрыла компанию в Японии, чтобы превращать персонажей игр в японское аниме и делать из них невзаимозаменяемые токены NFT.