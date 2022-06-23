Из-за ограничений поставок из России Германия переходит ко второму этапу аварийного плана газоснабжения

Германия переходит ко второму этапу своего трехэтапного аварийного плана газоснабжения, сообщает Reuters.

Тем не менее, пункт, который позволяет коммунальным предприятиям перекладывать растущие цены на газ на своих клиентов, еще не введен в действие. На пресс-конференции вице-канцлер и министр экономики и климата Роберт Хабек объявит о введении следующего этапа плана действий в чрезвычайных ситуациях.

Второй этап, или "этап тревоги", запускается, когда правительство осознает высокий риск долгосрочной нехватки газа. Теоретически это позволяет энергетическим компаниям перекладывать высокие цены на энергоносители на потребителей: промышленность и домохозяйства, тем самым снижая спрос.

Перед фактором снижения потоков газа от основного поставщика, России, ведущая европейская экономика с конца марта находится на первом этапе своего плана действий в чрезвычайных ситуациях, пишет Reuters.

Немецкие СМИ уже несколько дней предполагают, что экономика Германии может войти во 2-й этап после того, как на прошлой неделе российский "Газпром" сократил потоки по трубопроводу "Северный поток-1" всего до 40% от его пропускной способности.

Министр Роберт Хабек заявил, что Германия должна сократить потребление природного газа и увеличить сжигание угля. Газохранилища Германии в настоящее время заполнены примерно на 57%.

По сообщениям немецких СМИ, ситуация с газом в Германии сложная, поскольку переход ко 2-му этапу плана действий в чрезвычайных ситуациях не прогнозировался до 8 июля. В пятницу, 24 июня, Бундестаг примет два новых закона, которые необходимы для энергоснабжения Германии: закон об энергетической безопасности и закон о поставках замещающих электростанций.

К последним относится, например, краткосрочный ввод в эксплуатацию угольных электростанций с целью минимизации потребления газа. Чтобы эти законы вступили в силу, сначала нужно определить объем нехватки газа, перейдя на более высокий уровень своего плана на случай непредвиденных обстоятельств.