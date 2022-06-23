Серая гниль на землянике: советы по профилактике и борьбе с болезнью
Серая гниль это реальная угроза, способная уничтожить большую часть урожая. Расскажем о признаках болезни с способах борьбы с ней.
В благоприятных для себя условиях влажного климата, серая гниль способна уничтожить до 80% всего урожая. Пик активности заболевания приходится на период созревания плодов. Однако, первичные признаки можно заметить и раньше.
Возбудитель серой гнили - грибок Bortrytis cinerea Pers. Признаки болезни обнаружить легко. Ягода покрывается бурыми пятнами и сгнивает.
Распространяется грибок по воздуху или воде. Чрезвычайно живуч. Развивается при температуре от +5 до +30 градусах Цельсия.
Способы борьбы:
- Ранней весной с участка для земляники нужно удалить все растительные остатки;
- До начала цветения и после сборки урожая земляника обрабатывается 0,5% суспензией каптана, 0,2% суспензией ровраля или 0,1% суспензией беномила;
- На начале созревания плодов, грядки земляники нужно мульчировать соломой, хвоей или торфом.
Опубликовано: Максим Алексеев
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