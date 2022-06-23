Серая гниль на землянике: советы по профилактике и борьбе с болезнью

Серая гниль это реальная угроза, способная уничтожить большую часть урожая. Расскажем о признаках болезни с способах борьбы с ней.

В благоприятных для себя условиях влажного климата, серая гниль способна уничтожить до 80% всего урожая. Пик активности заболевания приходится на период созревания плодов. Однако, первичные признаки можно заметить и раньше.

Возбудитель серой гнили - грибок Bortrytis cinerea Pers. Признаки болезни обнаружить легко. Ягода покрывается бурыми пятнами и сгнивает.

Распространяется грибок по воздуху или воде. Чрезвычайно живуч. Развивается при температуре от +5 до +30 градусах Цельсия.

Способы борьбы: