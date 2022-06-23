Катар сделал «жесткое» предложение ЕС для замены газа из России
По сообщению авторитетного информационного агенства Bloomberg, Катар потребовал от стран Европейского союза заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ.
При этом речь идет не о «пятилетки». Катар требует заключения контрактов минимум на 20 лет с поставками газа в страны Европейского союза. По информации источников Bloomberg, большинство стран ЕС считают эти условия «слишком жесткими», однако продолжили переговоры об импорте газа, так как зашли в тупик.
С одной стороны, страны ЕС во главе с Германией, активно сопротивляются позиции Катара из-за опасений, что им придется продолжать импорт газа даже тогда, когда Европа воздет курс на сокращение выбросов в атмосферу и переход на возобновляемые источники энергии. С другой, если ЕС не согласится на требования, а Катар не пересмотрит условия, то европейским странам придется продолжать поставки газа из России.
Примечательно, что ЕС против заключения контрактов на 20 лет с Катаром, однако по сообщению немецкой компании EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, спокойно заключает такие контракты с американской компанией Venture Global LNG. Так, с 2026 года Германия будет получать из США 1,5 миллионов тонн СПГ в год.
В материале Bloomberg отмечают, что несмотря на жесткие требования Катара, сами контракты «очень гибкие» и, позволяют перенаправить и даже отменять поставки в случае, если в будущем спрос на газ в Германии упадет в условиях энергетического перехода. Впрочем, о разногласиях Германии и Катара по поводу поставок газа сообщалось и ранее, поэтому очевидно, что вопрос не будет разрешен еще очень долгое время.
Опубликовано: Иван Перов
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