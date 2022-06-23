Эксперты считают, что инфаркт Шатунова мог быть спровоцирован

После смерти лидера «Ласкового мая», как водится, появились различные, в том числе и не безосновательные доводы о том, что возможно это было убийство.

Главный мотив для убийства Юрия Шатунова, то, что он накануне своей смерти получил права на все музыкальные композиции группы, а значит, мог рассчитывать на серьезные дивиденды.

То есть были люди заинтересованные в том, чтобы он эти права потерял, а иначе говоря, выбыл из них навсегда.

Эксперты не понимают, зачем человека с острым сердечным приступом было везти в сельскую амбулаторию. Любой взрослый человек знает, что в таких случаев необходимо вызвать «скорую».

Открыто никто не винит друзей Шатунова в его смерти, но те десять минут в селе Растуново могли сыграть решающую роль.

Кому выгодно

Неделей ранее Юрий Шатунов выиграл суд у продюсера Сергея Разина, который пытался доказать, что имеет все права на песни «Ласкового мая».

А за три дня до смерти в интервью НТВ музыкант поделился новыми планами. Чувствовал он себя великолепно.

Причем в интервью Шатунов резко отозвался о Разине, с которым не только у него, но и у других участников коллектива всегда было много проблем.

«Разин — это скользкий, мерзкий, душный персонаж. Для меня он в этом мире больше не существует, он пустое место, дно… Кто он такой, чтобы мне что-то запрещать, какие у него права? Он пустое место», - цитирует Шатунова ТК НТВ.

После победы в суде Шатунов собирался переиздать старые песни «Ласкового мая» и вполне вероятно, что могло открыться второе дыхание для популярной у всех девчонок СССР группы.