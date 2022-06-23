Россия заявила о готовности мира с Украиной при выполнении ряда требований

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское правительство готово к миру с Украиной, однако для этого необходимо выполнение ряда условий.

Ранее американский журнал National Interest опубликовал возможный план мирного урегулирования конфликта в Украине. Дмитрий Песков заявил, что в правительстве знакомы с содержанием этого плана и предложениями американской стороны, однако не будут обсуждать их до выполнения Украиной ряда условий России.

В американском консервативном журнале National Interest опубликовали проект возможного урегулирования конфликта в Украине (с точки зрения редакционных экспертов). Он содержит 15 пунктов, в числе которых приводится закрепление в Конституции Украины ее постоянного нейтрального статуса, а кроме того, признание Крыма российским и проведение референдума на территории Донбасса.

Также редакция предлагает прекращение Украины всех связей с Североатлантическим альянсом, включая проекты с участием инструкторов. Украинской стороне предлагается и сокращение вооружение (в частности, ударных систем и персонала Вооруженных сил Украины).

По мнению редакции National Interest, оптимальным решением стал бы полный отказ Украины от РСЗО, сокрушения ВСУ до численности не более 150 тысяч военнослужащих, и принятие некоторых условий российской стороны (по части полуострова Крым и республик Донбасса).