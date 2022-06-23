Как организовать грядку "с подогревом" для овощей и что это дает

Если посадить кабачки, огурцы или тыкву в "утепленную" грядку, не понадобится трудоемкий уход, а урожай всегда будет радовать изобилием.

Как сделать теплую грядку

За неделю до посадки овощей делается грядка из компостной кучи. Ее нужно разрыхлить, убрать сверху все сухие остатки растений.

В середине кучи делается ямка в 40 см, хорошо перепревший компост вынимается и откладывается в сторону. В углубление помещается скошенная трава.

Поверх укладывается компост, отложенный ранее в сторону. Последний слой - обычная огородная почва.

Ожидаемый эффект

Трава внутри грядки начинает перегнивать и выделять тепло, нагревая ее до 30-40 градусов. Высаженные в верхний слой овощи утепляются снизу и быстро растут.

Перепревший компост - отличный источник питания. Трава, перегнивая, тоже становится компостом.

Грядка немного заглублена, поэтому посевы легко можно укрыть пленкой или белым спанбондом. С появлением первых всходов материал нужно убрать.

Спанбонд предпочтительнее, он хорошо проводит влагу и воздух, сохраняя посевы в тепле.

В теплую грядку можно сажать семена или рассаду. Результат в обоих случаях будет отличным.

Положительные моменты

Компостную утепленную грядку не нужно удобрять, ей почти не нужен полив и прополка. Овощи растут крепкими, здоровыми, не боятся вредителей и сорняков, быстро наращивают зелень, радуют обильным урожаем.

Что сажать в грядку "с подогревом"

Грядки подойдут для выращивания кабачков, тыкв, огурцов, дынь, арбузов. При высаживании огурцов нужно устанавливать опоры в виде решеток или дуг, по которым дальше будут распределяться плети растений.