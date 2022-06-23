Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидата в ЕС

Европарламент принял резолюцию о статусе кандидата в Евросоюз для Украины и Молдовы, сообщает агентство Reuters. Окончательное решение будет за членами ЕС

Европейский парламент призвал лидеров ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского Союза на заседании Совета, которое началось 23 июня.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что такой же статус заслуживает и Грузия, если она выполнит дополнительные условия. Резолюция по этому поводу получила подавляющее большинство голосов, поддержанная всеми основными политическими группами — от левых до консерваторов.

Украина, Молдова и Грузия ранее подали официальные заявки на членство в Европейском Союзе. В резолюции депутаты подчеркнули, что эти страны неоднократно выражали свои европейские амбиции, проводя реформы, развивая экономику, создавая гражданское общество.

Депутаты по-особому упомянули Украину, которая, как они подчеркнули, боролась за свое европейское будущее со времен Евромайдана.

Окончательное решение останется за европейскими лидерами. Сегодня начинается двухдневное заседание Европейского совета по этому вопросу.

Предоставление статуса кандидата не означает, что та или иная страна безоговорочно станет членом Союза в течение определенного периода времени. Это всего лишь шаг к упрощению процесса присоединения. Украине, Молдове и Грузии еще предстоит провести обширные реформы и соответствовать ряду критериев.

В резолюции, принятой сегодня, депутаты Европарламента призвали институты ЕС также разблокировать процесс вступления западнобалканских стран.

"Мы должны принять ключевые решения. Будущее этих стран – в Европейском Союзе. Граждане Украины выбрали свободу, демократию и европейское будущее и теперь борются за это", - заявил несколько дней назад глава Европейского совета Шарль Мишель.

Статус кандидата – это первый шаг на долгом пути в Европейский Союз. Это не означает автоматического начала переговоров о членстве, потребуется еще одно единогласное решение по этому вопросу. В проекте выводов саммита говорилось, что прогресс на пути к Союзу будет зависеть от прогресса в соблюдении Копенгагенских критериев и от способности Союза принимать новых членов.

Копенгагенским критериям должны соответствовать все государства, присоединяющиеся к Союзу, и они носят политический характер — такие как верховенство права и экономические вопросы — как экономика, готовая справиться с конкуренцией и свободным рынком.

Европейские лидеры должны поручить Комиссии подготовить отчеты о соблюдении Украиной условий и только после их выполнения примут решение о дальнейших шагах, говорится в проекте выводов саммита.