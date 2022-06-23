Как выбрать место для ужения фидером: То, о чем вы, возможно, и не знаете

Английская донка – это та снасть, которая рассчитана на динамичную ловлю белой рыбы. Фидер примечателен постоянной вовлеченностью в процесс.

Каждые 10 минут рыболов перебрасывает снасть, меняет насадку, прикормку, пользуется различными ароматизаторами и дипами, старается подобрать ключик к капризной рыбе. Именно этим и подкупает донная ловля.



Человек, активно взаимодействующий с фидером, отвлекается от собственных проблем и рутинных будней, отдыхает душой и телом. Перед началом рыбалки следует определить водоем, а по прибытию на акваторию – найти самое перспективное место для ужения.

Удачное расположение на берегу

Выбор водоема и зоны ловли.



Основная добыча любителя ловли на фидер – это карповые виды рыб. На реке преобладает плотва, подлещик, красноперка, в стоячих водоемах – карась, карп и белый амур. Тонкие оснастки с миниатюрными крючками передают самые деликатные поклевки, поэтому в уловах часто оказываются небольшие обитатели ихтиофауны, такие как окунь, ерш или пескарь.



Фидером удобно пользоваться как на реках, так и на прудах и водохранилищах. Выбирая длину и тест удилища, можно подстроить снасть под любые условия ловли.



На крупной акватории порой требуется дальний заброс, поскольку рыба может находиться на удаленных участках. Особенно часто такая ситуация встречается при ужении с дамбы. В этом случае от рыболова требуется не только грамотно сбалансированная снасть, но и навык точного заброса, чтобы не путать снасть коллег по рыбалке, расположившихся рядом.



При выборе зоны ловли следует учитывать:

• среднюю глубину и ее перепады;

• силу течения;

• присутствие коряг и растительности;

• состав дна.



Также немаловажным фактором считают направление ветра. Лучше всего, когда воздушные массы направлены в лицо рыболову. Существует мнение, что, таким образом, создавшееся небольшое течение направляет стаи рыб к берегу.



Если по визуальным признакам зона ловли полностью устраивает, то необходимо приступить к исследованию дна. Для этого можно использовать тот же фидер, оснащенный скользящим грузилом с шипами и поплавком-маркером. Шипы, присутствующие на свинце, точно передают состав дна.



Если грузило проходит легко, значит, в грунте преобладает песок, если подпрыгивает – ракушка или галька, а в случаях сопротивления можно судить о мягком шаре ила.

Таким же образом определяют начало свала или подъема. На твердом дне проводят замер глубины, отпуская леску с ослабленного фрикциона и считая метры. Появившийся на поверхности маркер укажет на глубину.



Если первый признак перспективности места – это твердое дно, то вторым является сила течения. Располагать снасть на струе не стоит, поскольку корм, вымываемый потоком, быстро уносится вниз по течению. Водовороты, различные перекаты в верхнем слое также не стоит обходить стороной.



В таких точках может присутствовать подлещик и густера, если глубина превышает 1,5 метра. На заросшем тиной дне ловить бесполезно, поскольку кормушка сразу уходит под «зеленый ковер», утаскивая за собой поводок с насадкой.

Перспективная коряга на глубине до 2,5 метров

Особенности расположения на берегу.



Поскольку фидерные удилища имеют внушительную длину, берег должен быть свободным от кустарника и нависающих деревьев. В большинстве случаев производят верховой заброс, поэтому отсутствие деревьев над рыболовом позволит выполнить данное действие качественно.



Пологий берег – еще одно преимущество перспективной зоны. В этом случае рыболову будет удобно брать рыбу подхватом, устанавливать садок, а при необходимости заходить в воду.



Также следует обратить внимание на осколки стекла, которые лучше собрать и увести до ближайшего мусорного бака, чтобы не пораниться, ходя босиком.

Пологий берег без нависающей растительности



Профессиональные рыболовы имеют в своем распоряжении специальный раскладной помост. Он оборудован креслом, столиком для насадки и прикормки, держателями для удилищ и другими полезными функциями.

Главное преимущество подобной платформы – это легкая установка в любом месте. Регулирующиеся ножки могут с комфортом располагать рыболова прямо над водой, тиной или грязью.



Длинные удилища позволяют ловить даже на обрывистом берегу. Для этого кончик фидера опускают ближе к кромке воды, таким образом, оберегая себя от негативного действия ветра и волны на вершинку.

Подхват с длинной рукоятью и соответствующий садок позволяют без труда доставать рыбу и хранить ее длительное время.



Опытные рыболовы также выбирают место по принципу посещаемости. Если на берегу можно встретить следы прикормочной смеси, насадки или чешую, то данная зона требует особого внимания.