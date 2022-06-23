Песков — Германии: Россия строго выполняет свои обязательства по поставкам газа партнерам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на опасения Германии по прекращению поставок газа на фоне технического обслуживания «Северного потока».

Дмитрий Песков заявил, что российская сторона строго выполняет все свои обязательства по поставкам газа перед партнерами и Германия в этом списке не исключение. Напомним, ранее в материале авторитетного издания The Financial Times говорилось, что ФРГ опасается полного прекращения поставок СПГ по «Северному потоку» в виду его технического обслуживания.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия «очень аккуратно относится к своему реноме ответственного поставщика», поэтому все заявки от партнеров и европейских потребителей по контрактам будут осуществлены в полном объеме и в оговоренные сроки.

При этом, похоже, европейские чиновники действительно опасаются срывов сроков поставок СПГ, так как российская сторона практически полностью закрыла «Северный поток» на две недели. Официальная причина — техническое обслуживание. Кроме того, Россия не хочет восполнить дефицит газа в этот период, как ранее делала с помощью «обхода» через Польшу и Украину.

Напомним, поставки газа по «Северному потоку» уже сокращены на 60% и это «не потолок». При этом компенсации увеличением потоков через другие трубопроводы не будет, потому что Россия полностью прекратила поставки газа в «недружественную» Польшу через украинскую транспортную систему.