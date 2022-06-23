Главврач Домодедовской ЦГБ назвал причину, погубившую Юрия Шатунова
Как известной причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт, популярный певец умер в возрасте 48 лет.
Главный врач Домодеовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал РИА Новости, что артиста спаслаи полтора часа.
После того, как он попал в филиал Домомдедовкой ЦГБ в Росляково была вызвана «скорая». В карете Шутанову стало хуже. Уже в ЦГБ за жизнь певца врачи боролись до последнего, причем он был уже в состоянии клинической смерти.
«Шатунов был направлен в сосудистый центр ЦГБ, куда уже поступил в состоянии клинической смерти, в крайне тяжелом состоянии», - рассказал главврач агентству.
В результате острой сердечной недостаточности, которая была вызвана инфарктом наступила смерть.
«Причиной инфаркта миокарда послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца», - уточнил Осипов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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