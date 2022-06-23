Главврач Домодедовской ЦГБ  назвал причину, погубившую Юрия Шатунова

Как известной причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт, популярный певец умер в возрасте 48 лет.

Главный врач Домодеовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал РИА Новости, что артиста спаслаи полтора часа.

После того, как он попал в филиал Домомдедовкой ЦГБ в Росляково была вызвана «скорая». В карете Шутанову стало хуже. Уже в ЦГБ за жизнь певца врачи боролись до последнего, причем он был уже в состоянии клинической смерти.

«Шатунов был направлен в сосудистый центр ЦГБ, куда уже поступил в состоянии клинической смерти, в крайне тяжелом состоянии», - рассказал главврач агентству.

В результате острой сердечной недостаточности, которая была вызвана инфарктом наступила смерть.

«Причиной инфаркта миокарда послужила бляшка, которая оторвалась и закупорила крупный сосуд сердца», - уточнил Осипов.