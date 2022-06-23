Член военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов, назначенный российской стороной, заявил о необходимости ликвидации границы межу Россией и южными регионами Украины.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что постановка вопроса «об упразднении границы между Россией и Заправской областью Украины» некорректна. Кроме того, такие варианты, по словам Пескова, не рассматриваются и речи об этом не идет.

Напомним, Запорожская область граничит с Херсонской областью Украины на Западе, с Днепропетровской областью — на Севере; и с ДНР, признанной только Россией, — на Востоке. На юге Запорожская область омывается Азовским морем.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион хочет полностью ликвидировать границу между южными регионами Украины и Россией. По его словам, у большей части населения региона есть родственники на юге России и сравнил границу с Берлинской стеной.

Запорожская область Украины по данным Министерства обороны России, была взята под контроль российской армии в марте 2022 года. Под контролем ВС РФ оказались населенные пункты Энергодар, Васильевка, Мелитополь, Бердянск и другие. В зоне действия российское военной комендатуры введен в оборот российский рубль. Кроме того, в Мелитополе и некоторых других населенных пунктах, началась трансляция общедоступных российских телеканалов и выдача российских паспортов.