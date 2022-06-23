Сотни туристов, посетивших Гранд-Каньон в США, начинают болеть загадочной болезнью

К смерти или серьезному заболеванию инфекция не приводит, хотя симптомы у нее очень неприятные.

В Национальном парке США Гранд-Каньон в настоящее время наблюдается вспышка желудочно-кишечного заболевания, которое очень напоминает норовиру. То есть заболевание, которое может вызывать рвоту, диарею, судороги, боли в теле и умеренную лихорадку.

Норовирус может распространяться при прямом контакте с инфицированным человеком, при контакте с зараженной поверхностью, при употреблении зараженной пищи или напитков. К смерти или серьезному заболеванию норовирус ен приводит, хотя симптомы могут стать очень неприятными.

По состоянию на 10 июня в парке было известно о 118 посетителях, заболевших желудочно-кишечным вирусом, сообщает Grand Canyon News. Инфекции охватили 16 различных регионов вдоль реки Колорадо и в отдаленных районах.

По словам Яна Балсома, начальника отдела коммуникаций, партнерских отношений и внешних связей Управления суперинтенданта Национального парка Гранд-Каньон, парк выпускает предупреждения о желудочно-кишечном вирусе с 20 мая.

"Мы не видели ничего подобного примерно 10 лет", — сказал Балсом. На самом деле, сам Балсом столкнулся с тем, что называют «необычным» распространением желудочно-кишечных заболеваний. Во время речной поездки, где он был тоже, желудочным вирусом менее чем через 12 часов пути заболела женщина.

По словам Балсома, существует ограниченное количество времени, в течение которого можно собирать образцы стула для подтверждения норовирусной инфекции. Поездки по реке обычно переживают это критическое окно, и в итоге часто невозможно точно диагностировать болезнь человека.

Парк просит посетителей убедиться, что их вода не просто фильтруется, поскольку норовирус не уничтожается фильтрами в точках использования. Она должна быть либо химически обеззаражена, либо прокипячена. Он также просит посетителей не пить из водопадов, бассейнов или ручьев.

Группа общественного здравоохранения, состоящая из представителей различных государственных и федеральных ведомств, расследует вспышку. Балсом объяснил, что река Колорадо и отдаленные районы не связаны между собой, что добавляет загадочности этим случаям.