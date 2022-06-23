Россия снова призывает Украину к миру на фоне успешного наступления на Лисичанск

Западные эксперты считают, что Россия снова призывает Украину к выполнению требований Кремля и скорейшему урегулированию конфликта на фоне нехватки военных с одной стороны и оружия — с другой.

Институт изучения войны в Вашингтоне заявляет, что российская армия успешно продвигаются с юга города Лисичанск. Стоит отметить, что это последний крупный город Луганской области наряду с Северодонецком, который пока не контролирует Россия.

Военные эксперты считают, что призывы России к урегулированию конфликта в Украине связаны с тем, что российской стороне не хватает военных (правда, эта нехватка не учитывает резерв минимум в 5 000 человек). Кроме того, эксперты не отрицают, что Украине остро не хватает вооружения, а западные поставки затягиваются.

Интересно и другое: несмотря на заявление Министерства обороны России о «полном освобождении» жилых кварталов Северодонецка еще в начале июня, западная разведка утверждает, что уличные бои продолжаются. Ожидается, что в ближайшее время схожая ситуация будет и в Лисичанске.