Байден стремительно теряет поддержку — его рейтинг упал ниже 36%

Информационное агенство Reuters сообщает, что рейтинг американского президента Джо Байдена стремительно падает и уже достиг 36%. Данные опубликовала соцслужба общественного мнения Ipsos.

На фоне российской спецоперации в Украине, резкого роста цен на топлива и рекордной инфляции, рейтинг американского президента стремительно летит вниз — на данный момент он опустился до 36%.

Кроме того, рейтинг одобрения действий Байдена падает и у сторонников Демократической партии.

Согласно данным Ipsos, только 18% жителей США заявили, что Байден ведет страну по правильному пути.

При этом в целом уровень одобрения президента США падает непрерывно падает с прошлого года (в августе 2021 года он опустился ниже отметки 50%).

Сегодня ситуация такова, что уровень одобрения американского лидера находится на самой низкой отметки за всю историю проведения подобных социологических опросов.

Эксперты считают, что если конфликт на Украине не удасться оперативно урегулировать, а инфляция в США продолжит расти, не исключены массовые протесты.