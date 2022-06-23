Электронные сигареты и товары для вейпинга известного производителя попали под запрет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США приняло решение запретить продажу электронных сигарет и товаров для вейпинга производителя Juul Labs.

Федеральное агентство здравоохранения почти два года проверяло заявку этой компании на продажу устройств для вейпинга и жидкостей со вкусом табака, ментола.

В результате было принято решение заблокировать эту заявку. Это бренд появился на рынке в середине 2010-х годов и стал наиболее популярной маркой электронных сигарет.

Политики и борцы с табаком обвинили компанию в использовании ароматизаторов и элегантного дизайна для привлечения детской и подростковой аудитории.

По данным FDA, в 2021 году более 2 млн учащихся американских школ использовали электронные сигареты, причем 8 из 10 выбирали ароматизированные варианты.

При этом Juul оказался самым популярным брендом среди детей и подростков. Одна из причин заключалась в широком разнообразии вкусов.

В сентябре 2020 года в США началась проверка продукции производителей электронных сигарет. В период проведения проверки им разрешалось продавать свои товары.

Представители CDC отмечают, что электронные сигареты содержат тяжелые металлы и химические вещества, которые могут повредить легкие или вызвать рак.