Электронные сигареты и товары для вейпинга известного производителя попали под запрет
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США приняло решение запретить продажу электронных сигарет и товаров для вейпинга производителя Juul Labs.
Федеральное агентство здравоохранения почти два года проверяло заявку этой компании на продажу устройств для вейпинга и жидкостей со вкусом табака, ментола.
В результате было принято решение заблокировать эту заявку. Это бренд появился на рынке в середине 2010-х годов и стал наиболее популярной маркой электронных сигарет.
Политики и борцы с табаком обвинили компанию в использовании ароматизаторов и элегантного дизайна для привлечения детской и подростковой аудитории.
По данным FDA, в 2021 году более 2 млн учащихся американских школ использовали электронные сигареты, причем 8 из 10 выбирали ароматизированные варианты.
При этом Juul оказался самым популярным брендом среди детей и подростков. Одна из причин заключалась в широком разнообразии вкусов.
В сентябре 2020 года в США началась проверка продукции производителей электронных сигарет. В период проведения проверки им разрешалось продавать свои товары.
Представители CDC отмечают, что электронные сигареты содержат тяжелые металлы и химические вещества, которые могут повредить легкие или вызвать рак.
Опубликовано: Светлана Репина
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