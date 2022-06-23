Иранский суд приказал США выплатить $4 млрд компенсации семьям убитых ученых-ядерщиков

Иранский суд в четверг призвал Вашингтон выплатить более 4 млрд долларов компенсации семьям ученых-ядерщиков, погибших в последние годы при определенных обстоятельствах.

Вердикт этого суда, опубликованный официальным агентством «Ирна» и заявление которого носит гипотетический характер, направлен против американского правительства, бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа, а также других высокопоставленных американских чиновников.

За последнее десятилетие были убиты несколько высокопоставленных иранских ученых, политиков и сотрудников службы безопасности, в том числе физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый недалеко от Тегерана в результате нападения на его колонну в ноябре 2020 года.

«Очевидно, что ответственность за эти убийства лежит на сионистском режиме», — говорится в приговоре.

Суд, который утверждает, что он основан на уголовных расследованиях и заявлениях израильских официальных лиц, обвиняет Вашингтон в «прямой и косвенной» поддержке еврейского государства.

«Соединенные Штаты несут ответственность за все подобные действия, включая помощь, поддержку и осуществление террористических актов против иранских ученых», — говорится в приговоре.

«Суд приказывает правительству и официальным лицам США выплатить 4,3 миллиарда долларов в качестве материального, морального и штрафного ущерба», - говорится в приговоре.

Это судебное решение было принято в период острой напряженности, царящей в настоящее время между Ираном и западными странами по вопросу ядерной энергетики.

Переговоры между ведущими экономическими державами и Ираном о сохранении соглашения 2015 года, призванного предотвратить приобретение Исламской Республикой атомного оружия, зашли в тупик с марта.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения и восстановили санкции против Ирана. Одним из последних препятствий на этих переговорах является просьба Тегерана исключить Стражей исламской революции из американского черного списка.

Иран в понедельник обвинил «сионистов» в убийстве 22 мая в Тегеране Сайяда Ходая, полковника Революционной гвардии, элитной армии Исламской Республики Иран.

Термин «сионисты» в официальном иранском дискурсе относится к израильтянам, но иногда также к странам и отдельным лицам, которые поддерживают Государство Израиль.