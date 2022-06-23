Шэрон Тейт: она мечтала быть актрисой, а прославилась своей гибелью
Шэрон Тейт была актрисой, музой и женой Романа Полански, чья жизнь безвременно оборвалась трагическим образом.
Первая победа на конкурсе красоты досталась Шэрон Тейт в нежном полугодовалом возрасте, когда ее признали мисс Малышкой Далласского конкурса.
В семье Тейт было три дочери, но старшенькая Шэрон была любимицей своих родителей. Отец Шэрон был военным, поэтому семья часто переезжала, что мешало девочке обзавестись друзьями, и установить долговременные социальные связи.
Робкая и стеснительная от природы она планировала после окончания школы изучать в университете психиатрию, пока в 1960-м году в Италии не познакомилась с актером Ричардом Бреймером, а вместе с ним и с захватывающим миром кинематографа.
С тех пор стать успешной и знаменитой актрисой стало для нее идеей фикс. Закончив школу, Шэрон улетела в Соединенные Штаты Америки штурмовать Голливуд, но, увы, не слишком успешно. Семья поспешила вернуть ее назад. Это у них получилось, но тоже ненадолго.
Когда Шэрон исполнилось девятнадцать лет, она ушла от родителей, и снова стала делать попытки построить карьеру в кино. Ее ценили за яркую внешность, но природная скромность и зажатость не позволяли Шэрон получить сколько-нибудь значимую роль.
Роман со звездным стилистом Джеем Себрингом, превратившим шатенку Шэрон в ослепительную блондинку, чье предложение руки и сердца она отвергла, несколько улучшил ситуацию относительно ее профессиональных успехов.
Шэрон, наконец, получила первую серьезную роль в кино, в триллере Глаз Дьявола.
С Романом Полански двадцатитрехлетняя Шэрон познакомилась на пробах Бала Вампиров. Она не слишком впечатлила режиссера как актриса, но у них завязался роман, и вскоре в Лондоне состоялась их свадьба.
У Шэрон стали появляться и крупные киноработы, и даже номинация на Золотой Глобус. Казалось, мечты начали сбываться. К тому же на Рождество 1968-го года девушка узнала о своей беременности. Пара была счастлива.
Роман работал в Великобритании, а Шэрон решила, что рожать ребенка будет в США.
Полански, в то же время не отличался верностью, и не особенно скрывал свои похождения. Последняя встреча супругов состоялась 20 июля 1969 года, когда Роман провожал Шэрон из Лондона в Лос-Анджелес.
Ночью 9 августа Шэрон и друзья Романа Полански, которых он попросил побыть со своей беременной женой, подверглись нападению членов секты Чарльза Мэнсона в особняке, который сняли супруги Полански в Лос-Анджелесе, в результате которого они были убиты.
Среди погибших был и верный Джей Себринг, который до последней минуты был рядом, и просил убийц пощадить Шэрон и ее ребенка. К сожалению, безуспешно.
Опубликовано: Elsa
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