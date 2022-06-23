BIDMC: новый подвид омикрон избегает иммунитета от вакцинации и предыдущих инфекций
Эксперты Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс Гарвардской медицинской школы (BIDMC) провели исследование и выяснили, что новый подвид омикрон ВА.4 и ВА.5 уклоняется от иммунитета.
Именно этот подвариант COVID сейчас активно распространяется по всему миру и создает риск новой пандемии.
По данным CDC, около четверти заражений коронавирусом в США на прошлой неделе пришлось на ВА.5, более 11% - на ВА.4.
В исследовании участвовали 27 человек, привитых вакциной Pfizer-BioNTech, и столько же, инфицированных ВА.1 или ВА.29 в среднем 29 дней назад.
Ученые проверили иммунный ответ участников на подварианты ВА.1, ВА.2, ВА.4 и ВА.5, а также образец исходного штамма WA1/2020.
Через полгода после первых двух доз иммунизации средние уровни антител против WA1/2020 были в 21 раз выше, чем они были против субвариантов омикрон BA.4 и BA.5.
Через две недели после ревакцинации уровни антител значительно увеличились, но оставались в три раза выше против подвариантов ВА.1 и ВА.2, чем против ВА.4 и ВА.5.
Таким образом, иммунитет, полученный в результате заражения подвариантами BA.1 или BA.2 омикрон, также был гораздо менее эффективен против BA.4 и BA.5, чем против более ранних подвариантов.
Опубликовано: Светлана Репина
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