Главврач Андрей Осипов: мы старались спасти Юрия Шатунова полтора часа

За жизнь Шатунова боролись куча медиков, однако его жизнь прервалась. Главврач Андрей Осипов рассказал, что происходило, когда музыкант попал к ним в больницу.

Главврач домодедовской больницы Андрей Осипов, который констатировал смерть Юрия Шатунова прокомментировал ситуацию. Музыканту оперативно и сразу начали оказывать помощь, когда машина скорой доехала до больницы, артист был практически без сознания.

Общее состояние оценивалось как тяжелое. Когда он оказался в состоянии клинической смерти, его перевезли в сосудистый центр. За жизнь Шатунова боролись в все. Реанимационные действия проводились более полутора часов, однако спасти от острой сердечной недостаточности музыканта так и не удалось.

В инфаркте виноват сосуд, который закупорил большой сердечный сосуд.

Напомним, сегодня прогремела ошеломляющая новость о смерти Юрия Шатунова. Солист группы 80-90-х годов с молодых лет покорял отечественную сцену в составе группы "Ласковый май", а в последующем и сольной карьерой. За его яркие годы карьеры было выпущено 7 альбомов и десятки видеоклипов.

Он всегда был улыбчивым лучезарным человеком. Однако смерть не выбирает, поэтому с любимым музыкантом все вынуждены проститься.

По предварительным данным похороны певца будут 26 июня на Троекуровском кладбище. А пока поклонники и родственники могут проститься со своим кумиром.