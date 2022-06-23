Главврач Андрей Осипов: мы старались спасти Юрия Шатунова полтора часа
За жизнь Шатунова боролись куча медиков, однако его жизнь прервалась. Главврач Андрей Осипов рассказал, что происходило, когда музыкант попал к ним в больницу.
Главврач домодедовской больницы Андрей Осипов, который констатировал смерть Юрия Шатунова прокомментировал ситуацию. Музыканту оперативно и сразу начали оказывать помощь, когда машина скорой доехала до больницы, артист был практически без сознания.
Общее состояние оценивалось как тяжелое. Когда он оказался в состоянии клинической смерти, его перевезли в сосудистый центр. За жизнь Шатунова боролись в все. Реанимационные действия проводились более полутора часов, однако спасти от острой сердечной недостаточности музыканта так и не удалось.
В инфаркте виноват сосуд, который закупорил большой сердечный сосуд.
Напомним, сегодня прогремела ошеломляющая новость о смерти Юрия Шатунова. Солист группы 80-90-х годов с молодых лет покорял отечественную сцену в составе группы "Ласковый май", а в последующем и сольной карьерой. За его яркие годы карьеры было выпущено 7 альбомов и десятки видеоклипов.
Он всегда был улыбчивым лучезарным человеком. Однако смерть не выбирает, поэтому с любимым музыкантом все вынуждены проститься.
По предварительным данным похороны певца будут 26 июня на Троекуровском кладбище. А пока поклонники и родственники могут проститься со своим кумиром.
Опубликовано: Силивончик Алина
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