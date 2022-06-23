Суд Ирана заочно осудил правительство США : в Тегеране требуют выплатить 4 миллиарда долларов семьям погибших учёных-ядерщиков

В Иране провели судебное заседание в ходе которого правительство США было признано виновным в целенаправленном убийстве учёных-ядерщиков.

Во многом символическое постановление иранского суда только усиливает напряжённость в отношениях с США. Информационное агентство IRNA, комментируя ситуацию, сообщило, что иск подали родственники убитых учёных. Конкретных имён не называлось.

Примечательно, что в ходе слушаний по делу в суд вызывались 37 американских высокопоставленных чиновников, в том числе бывшие президенты США - Барак Обама и Дональд Трамп.

Несмотря на отсутствие подозреваемых, решением суда правительство США было признано виновным в совершённых преступлениях и обязано выплатить 4,4 миллиарда долларов компенсации.

Иран долгое время развивает собственную ядерную программу. Если страна достигнет поставленной цели, то расстановка сил на Ближнем Востоке может существенно изменится. Этому всеми силами пытаются воспрепятствовать США и Израиль. Ведётся теневая война.

В конце 2020 года был убит из пулемёта руководитель ядерных разработок Мохсен Фахридзаде. Иран обвинил в этом спецслужбы Израиля.

В ответ на обстрел американских военных баз в Сирии, был ликвидирован командующий стражей исламской революции (иранского элитного подразделения) Касем Сулеймани.

Джо Байден пытался посадить руководство Ирана за стол переговоров. Однако, признание стражей исламской революции террористической организацией, поставило крест на любых попытках урегулировать конфликт.