Названы способы избавиться от вредителей на клубнике, когда на ней уже появились ягоды

Во время плодоношения обрабатывать клубнику от насекомых-вредителей особенно сложно, ведь в ягоды не должны попасть токсичные вещества. Поэтому используются только органические средства.

Один из самых опасных вредителей – земляничная белокрылка. Она питается соком растения и заносит инфекцию.

Для борьбы с этим вредителем нужно рыхлить почву вокруг кустов, развешивать липкие ленты от мух, проводить обработку раствором дегтярного или хозяйственного мыла, настоем тысячелистника, отваром чеснока.

Земляничный клещ тоже питается соком растения, его нашествие может привести к потере половины урожая.

Растения с большой площадью поражения лучше сразу уничтожить, а остальные обработать Экстрактом хвои.

На листьях может поселиться земляничный листоед. Он поедает листья и губит кусты. От него помогает водный раствор кедрового экстракта. Очень важно пропалывать грядки, потому что вредитель селится в сорняках.

Небольшие черви земляничной нематоды селятся в бутонах и завязях растения. Кусты, которые поражены сильно, нужно удалить вместе с корнями.

Отпугнуть нематоду помогут бархатцы или календула, их стоит посадить рядом с клубникой. Хорошо помогает покрытие грунта под кутами черной пленкой.