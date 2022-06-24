Томас Кук был первым человеком, который придумал международный туризм

Организовывать комфортные путешествия для людей было его любимым делом. Он не гнался за прибылью, а испытывал удовольствие от благодарности своих клиентов.

Этот человек стал основоположником современного туризма еще в XIX веке. Он организовал первую турпоездку, первый пансион и первую экскурсию, а его дело успешно живет и в наши дни.

Томас Кук родился в центральной части Англии. С молодости он занимался проповедничеством.

Когда в Англии пьянство стало настоящим бичом среди простого народа, то с подачи Кука повсюду стали открываться общества трезвости, куда вступало все больше и больше людей.

В 1840 году между английскими городами Дерби и Рагби открылась первая железнодорожная ветка.

И вот тогда у Кука созрел план: отвезти членов своего общества трезвости на съезд в соседний город не на конных экипажах, как тогда было принято, а на поезде.

Он заранее распланировал всю поездку: переговорил с местным железнодорожным обществом; оплатил поездку 500 человекам; съездил в город, где должна была пройти встреча; договорился о питании участников и митинге; напечатал рекламные буклеты.

Поездка состоялась 5 июля 1841 года - эту дату заслуженно можно считать днем появления организованного туризма.

Все ее участники ехали в открытых вагонах стоя, держась друг за друга и за борта вагонов.

Путешествие произвело фурор среди всех встречавших и провожавших и неизгладимое впечатление на всех его участников.

Вторую подобную экскурсию Кук организовал уже для всех желающих.

Никакой финансовой прибыли ни он, ни железная дорога от этого не имели, но с точки зрения рекламы это было прибыльным мероприятием.

Томас Кук работал просто из удовольствия - ему нравилось путешествовать и дарить радость людям.

С 1845 года его экскурсии становятся регулярными, а география поездок постепенно расширяется.

Кук придумывает лозунг "Железные дороги для миллионов!", который украшал витрины магазинов, пабов и стены общественных зданий.

За то, что Томас широко разрекламировал путешествия на железной дороге, ему начали предоставлять значительные скидки на билеты, что позволяло организовывать поездки даже для людей с небольшими доходами.

Уже через год он начал возить туристов в Уэльс и Шотландию.

Он был первым, кто договорился с крупными английскими землевладельцами открыть свои замки для посещения, что имело небывалый успех.

А еще организовал отчисления рабочими небольшой ежемесячной суммы в кассу профсоюзов, за что через год рабочий получал путевку на торгово-промышленную выставку в Лондоне. Таким образом эту выставку смогли посетить 165000 "работяг".

За этим последовали туристические поездки в Париж, США, паломничества на Святую Землю, в Египет и Индию.

И везде Томас Кук был на высоте: договаривался о скидках с судовладельцами, подписывал контракты с гидами, рестораторами и отельерами, выпускал красочную рекламу, частенько сам первым проезжал по маршруту, чтобы тщательно изучить все нюансы.

К 1868 году его контора имела отделения во всех крупных городах Европы, на Ближнем Востоке и в Америке, а штат служащих насчитывал несколько сотен человек.

Апогеем его туристического бизнеса стало первое кругосветное путешествие длиной в 222 дня и расстоянием в 25 тысяч миль, предпринятое в 1872-1873 годах.

За счет скидок, которые ему делали благодаря его известности, обошелся этот тур путешественникам совсем не дорого - всего 183 фунта и 18 шиллингов, что на сегодня составляет примерно 200 долларов.

Секретом феноменального успеха Томаса Кука было то, что каждая его поездка была четко отлажена до мелочей, как швейцарские часы. Он дарил радость людям, а они отвечали ему безмерной благодарностью.

На туризме Томас Кук совсем не разбогател. После его смерти в 1892 году его состояние оценивалось всего в две с половиной тысячи фунтов стерлингов.

А вот его сын, продолживший дело отца, преумножил его до 660 тысяч фунтов. К сожалению, сын скончался всего через семь лет после своего родителя.

Сегодня контора Thomas Cook & Son - это национальная гордость и самая уважаемая туристическая сеть Британских островов. Она занимает второе место в Европе и третье в мире по доходам.

А ее основатель Томас Кук навсегда вошел в историю как человек, придумавший туризм.