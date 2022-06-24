Агрономы рассказали, как вырастить вкусную и полезную пекинскую капусту
Пекинская капуста дает прекрасный урожай при соблюдении нескольких правил. Вот что нужно учесть при выращивании этой культуры.
На рассаду пекинку высаживают в марте или апреле, т.е. при коротком световом дне. Это даст растению возможность окрепнуть до высадки в открытый грунт.
В этом случае в конце июня или начале июля уже можно будет снимать первый урожай. Это делается, когда капуста уходит в цвет.
Если урожай пекинской капусты планируется собрать осенью, то посадка на рассаду должна производиться в июле, а посадка в грунт – в августе.
В отличие от многих других овощных культур, пекинская капуста не боится ночных холодов. Но она очень требовательная к плодородию почвы.
Через две недели после высадки стоит подкормить растение органикой. Для этого можно смешать коровяк и воду 1:10 или куриный помет и воду 1:20.
Для формирования вилков можно подкормить капуту раствором 2 г борной кислоты в 1 л горячей воды с добавлением 9 л холодной воды. Обработка проводится по листу.
Растению нужно много влаги, поэтому поливу необходимо уделить особое внимание. Стоит следить и за стрелкованием, ведь при длинном световом дне оно происходит достаточно быстро.
Опубликовано: Светлана Репина
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