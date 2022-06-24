Огородники рассказали, чем необходимо подкармливать малину в июне

Малина летняя в некоторых регионах уже зацвела, а где-то и первые завязи появились. Малина ремонтантная вовсю наращивает зеленую массу.

Летняя малина:

В этот период она нуждается в первую очередь в калии и фосфоре. Для подкормок можно использовать различные виды удобрений: минеральные либо натуральные органические.

Минеральные. Из минеральных удобрений подойдут Калимагнезия и Суперфосфат. Сухое удобрение вносим из расчета: 20 г суперфосфата + 30 г калимагнезии на 1 м кв. посадок малины.

Удобрения можно вносить и виде водного раствора. Если вы предпочитаете готовить питательные растворы для полива, понадобится 40 г смеси этих удобрений развести в 10 л воды.

Нужно отметить, что подкормку раствором удобрений важно проводить только по влажной почве. Если почва сухая, в обязательном порядке ее нужно увлажнить, хорошенько пролить, иначе могут быть повреждения малины, «подгорание».

Для подкормок также можно использовать более простые готовые удобрения, например, нитроаммофоску. В ней содержится азот, фосфор и калий в равных долях. Такое удобрение вносится из расчета 40-50 г на 1 м кв.

Древесная зола. Конечно, существуют подкормки натуральными удобрениями для тех, кто не хочет применять «химию» у себя в саду и огороде. Малину можно подкормить обычной древесной золой.

Если вы вносите сухую золу, понадобится 1-2 стак. золы на 1 кв. м. Золу также можно вносить в виде растворов. Для приготовления раствора понадобится: 1 стак. золы, 1 стак. 9% уксуса на 10 л воды. Под каждый куст малины вносим по 5 л такого раствора. Для чего нужен уксус: улучшает усвоение растениями кальция.

Мульчирование. Также не забываем про мульчирование малины. В июне обычно травы в достатке и ее можно использовать в качестве мульчи. Подвяленной травой мульчируем посадки.

Трава послужит и дополнительным питанием для малины, в первую очередь, азотным, т.к. перерабатывается органика. Также трава защищает посадки малины от сорняков, а еще оберегает почву от пересыхания – в малиннике под травой сохраняется влага, и растения лучше развиваются.

Ремонтантная малина:

В то время как летняя малина уже вовсю цветет, ремонтантная малина еще только начинает свой рост. Ранней весной, когда только появилась молодая поросль ремонтантной малины, я подкормил ее азотным удобрением – 40 г на м кв. В июне малина ремонтантная уже активно растет, и пришло время второй подкормки.

Для хорошего роста малину ремонтантную нужно продолжать подкармливать азотными удобрениями. Сейчас очень важно, чтобы она наращивала полноценную вегетативную массу.

За сезон для ремонтантной малины нужны 2-3 подкормки азотными удобрениями.

Лучше всего азотные подкормки чередовать: одну подкормку сделать минеральным удобрением, например, мочевиной, вторую – органикой, например, настоем куриного помета или зеленой бродиловкой. Я для ремонтантной малины использую настой куриного помета.

Понадобится 1 л куриного помета на 10 л воды. Настаиваем неделю. Перед применением готовим рабочий раствор: 1 л настоя разводим в 10 л воды. И поливаем малину – под каждый куст примерно по 5 л раствора.

Когда малина наберет хорошую зеленую массу, приступаем к мульчированию.

Если весна была холодная, почва плохо прогревалась, а побеги малины еще небольшие, то с мульчированием лучше не спешить.

Для мульчирования использую солому или скошенную подвядшую траву. Почему именно подвядшую: нельзя мульчировать и малину, и грядки свежескошенной травой. Дело в том, что свежескошенная трава будет «гореть», будут проходить различные гнилостные процессы, может закисляться почва. Только хорошо подвядшая трава пойдет растениям на пользу.