В Германии не хватает газа: некоторые отрасли экономики полностью остановят

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что некоторые отрасли экономики страны будут полностью остановлены из-за нехватки газа и, речь идет «не о двух днях или неделях», а длительном периоде.

Роберт Хабек подчеркнул, что правительство Германии вынуждено прекратить работу некоторых секторов экономики, в ситуации острой нехватки газа. По его словам, рыночные процессы также приостановятся, поэтому это будет настоящей катастрофой для некоторых отраслей.

Министр указал, что речь идет «не о двух днях или неделях, а долгом периоде». Это означает отсутствие работы в некоторых регионах, так как некоторые промышленные комплексы будут вынуждены остановить работу. По его мнению, «Германию ждут трудные времена, особенно зимой».

При этом, по словам Хабека, трудности «только сплотили жителей страны», так как немцы согласны с введенными санкциями в отношении России из-за специальной военной операции в Украине, поэтому «готовы терпеть определенные лишения».