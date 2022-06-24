ООН получила примеры «ненавистнических высказываний» от Владимира Зеленского

Россия передала в Организацию объединенных наций (ООН) примеры «ненавистнических высказываний» от президента Украины Владимира Зеленского и украинских политиков.

В качестве официального документа российская сторона передала в Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН примеры «ненавистнических высказываний» украинских политиков, в том числе экс-президента Петра Порошенко и нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

Первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона обещала передать эти примеры в ходе выступления в Совбезе ООН накануне и передала в качестве «официального документа» — официальный позиции российских властей.

В числе примеров приводятся слова Зеленского от 29 ноября прошлого года, где он заявлял о людях под санкциями СНБО «не все представители людей — люди, есть особи». Кроме того, есть пример слов бывшего президента Украины Порошенко, где она говорил «у нас будет работа — у них нет, как и пенсии».