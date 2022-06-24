Песков ответил на приглашение Путина в тайгу к отшельнице Лыковой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приглашение таежной отшельницы Агафьи Лыковой посетить ее президенту России Владимиру Путину.

По словам Пескова, «она далеко живет и добираться к ней не просто», а кроме того, пресс-секретарь президента не знает, какие у него планы и «будет ли какая-то передышка на несколько дней». Таким образом, Песков не отверг приглашение, но и не подтвердил, что Путин действительно может отправиться в тайгу.

Напомним, ранее сообщалось, что отшельница Агафья Лыкова ожидает в гости президента России. По сообщению предстоятеля РПСЦ Корнилия, отшельница постоянно морится за Владимира Путина и даже пишет ему письма с просьбой приехать в гости.

Агафья Лыкова — последняя представительница семьи отшельников-староверов, которые уехали в тайгу в 1930-х годах и были найдены советскими геологами только в 1978 году. Широкую известность семья получила после материала в «Комсомольской правде», который был написан журналистом Василием Песковым в 1982 году.