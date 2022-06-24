Песков: получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов в ЕС — их внутреннее дело

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал получение Украиной и Молдавией статуса кандидатов ЕС их внутренним делом, но добавил, что главное этим не причинить вред интересам России.

Песков подчеркнул, что главное в процессах получения статуса кандидатов Европейского союза отсутствие проблем для российско-европейских отношений, потому что «эти проблем и так достаточно». Представитель Кремля также указал на то, что Молдавия «хочет стать европейской больше, чем сами европейцы», а статус кандидата ЕС сегодня «ассоциируется с антироссийскостью».

Он напомнил, что когда «начинал служить дипломатом в посольстве Турции», то турецкая сторона также была готова многим поступиться, чтобы стать частью Европейского союза, однако дальше статуса кандидата Турция никуда не двинулась, так как главными для страны стали независимость и суверенитет.

Напомним, Украины подала заявку на вступление в ЕС через несколько дней после начала спецоперации. В начале марта ее примеру последовали Грузия и Молдавия. 17 июня ЕК порекомендовала предоставить статусы кандидата только Украины и Молдавии, а с Грузией — отложить вопрос до принятия необходимых реформ. 23 июня глава Евросовета объявил о получении статуса кандидата ЕС Украиной и Молдавией.