Байден случайно продемонстрировал пошаговую шпаргалку для мероприятия
Американский лидер Джо Байден на мероприятии с представителями энергетики, случайно развернул и показал пошаговую шпаргалку от администрации, в которой была пошаговая инструкция для встречи.
Журналист авторитетного издания New York Post успел сделать снимок в тот момент, когда американский президент развернул пошаговую шпаргалку, где было подробно расписано, что он должен сделать на мероприятии с представителями энергетической отрасли США.
На фотографии видны инструкции с самыми простыми действиями, например, как нужно зайти в комнату и с кем поздороваться, где сесть и когда дать комментарии. Кроме того, в шпаргалке было написано, когда поблагодарить участников за встречу и время, в которое покинуть помещение.
Напомним, это далеко не первый случай, когда Байден использовал пошаговые шпаргалки на мероприятиях, особенно по ключевым моментам экономики. Кроме того, в окружении президента США не первый месяц ходят тревожные слухи о его умственных способностях.
Не так давно американский лидер перепутал экс-президент США Барака Обаму с Дональдом Трампом. Он также неоднократно путал Сирию и Ливию, слова «эскалация» и «вакцинация». Экс-доктор Белого дома Ронни Джексон открыто призывал Байдена срочно пройти обследование на выявление нарушений когнитивных функций.
Опубликовано: Иван Перов
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