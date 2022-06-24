Великобритания призвала препятствовать «плохому миру» России и Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны «Большой семерки» и НАТО не должны подталкивать Украину к заключению мира с Россией за счет отказа от части украинской территории.

Великобритания фактически призвала препятствовать страны G7 и НАТО «плохому миру» Украины с Россией. Джонсон считает, что «сегодня не время соглашаться и поощрять украинскую сторону за плохие контакты ради мира, при котором ей предстоит отказаться от территории за прекращение огня».

Британский премьер добавил, что пойти на такой мир для Украины стало бы катастрофой, так как привело к дальнейшей эскалации конфликта в регионе. Тем не менее, Джонсон признал, что некоторые большие западные государства «устали от Украины».

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона будет исходить «из положения дел» в том случае, если Украины обратиться с предложением возобновить процесс переговоров. По его словам, европейцы активно просят Украину возобновить переговоры, однако Великобритания и США не разрешают этого делать.